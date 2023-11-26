26 ноября, 14:38

Малайзия разрешит безвизовый въезд гражданам Китая и Индии с 1 декабря

Куала-Лумпур рассчитывает на приток иностранных туристов, пишет Bloomberg

ТОКИО, 26 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил, что страна с 1 декабря отменит въездные визы для граждан Китая и Индии. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его информации, малайзийский премьер заявил, что граждане Китая и Индии могут оставаться в стране без визы на срок до 30 дней. Таким образом Малайзия рассчитывает на дополнительный приток иностранных туристов, пишет агентство.

Ранее МИД КНР сообщил, что власти с 1 декабря вводят безвизовый режим для граждан Малайзии и пяти стран Евросоюза (Испании, Италии, Нидерландов, Франции и ФРГ). Представители этих государств смогут, имея обычный паспорт, без оформления визы совершать в Китай деловые и туристические поездки, навещать родственников и друзей в течение 15 дней. 

Теги:
ИндияМалайзияКитайАнвар Ибрагим
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