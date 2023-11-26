Минсельхоз не ожидает значительного повышения цен на продукты к новогодним праздникам

В ведомстве отметили, что рост розничных цен традиционно произойдет из-за увеличения спроса на продовольственные товары

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Минсельхоз России не ожидает значительного повышения розничных цен на продовольственном рынке к новогодним праздникам. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

"Стоит отметить, что к новогодним праздникам на продовольственном рынке традиционно наблюдается рост розничных цен, что связано с увеличением спроса на продукты питания. Вместе с тем Минсельхоз России не ожидает их значительного повышения выше среднемноголетних колебаний", - говорится в сообщении.

В частности, как сообщает министерство, в 2023 году производство крупного рогатого скота на убой (в живом весе) в организованном секторе растет хорошими темпами. Так, по данным Росстата, за январь-октябрь в сельхозорганизациях показатель увеличился на 7,6%, до 890,9 тыс. тонн.

"Прирост производства способствует стабильной ценовой ситуации на этом рынке. К соответствующему периоду прошлого года розничная цена на говядину выросла на 6,7%, что в пределах общей инфляции", - отмечается в сообщении.