В семи регионах России прекратят подготовку специалистов в области машиностроения

По словам главного научного сотрудника Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Александра Федотова, доля трудоустройства выпускников профильных образовательно-производственных центров составляет почти 70%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 ноября. /ТАСС/. Семь регионов России полностью прекратят подготовку специалистов среднего звена по специальности "Машиностроение". Об этом сообщил профессор, доктор экономических наук, главный научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Александр Федотов во время пленарного заседания в рамках финала чемпионата "Профессионалы" в Петербурге.

"К сожалению, несмотря на то, что это одно из наиболее мощных направлений, где требуются квалифицированные кадры и где нужно готовить современных специалистов, отвечающих требованиям обеспечения технологического суверенитета, картинка не очень радужная. Это перечень регионов, в которых в этом году прекращается подготовка специалистов среднего звена по этому направлению. Среди этих регионов Амурская область, Забайкальский край, Чукотский автономный округ, Еврейская автономная область, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Адыгея и Республика Тыва", - сказал он.

По словам эксперта, в 2022 году 14 российских регионов прекратили подготовку специалистов среднего звена по "Машиностроению".

Доля трудоустройства выпускников образовательно-производственных центров в области машиностроения составляет почти 70%. "Это значит, что треть выпускников, которые учились вроде бы целевым образом и использовали, в том числе лабораторное оборудование тех предприятий, на которых они должны были работать, в итоге не пошли туда. Наверное, надо как-то мотивировать ребят. Может проблема в зарплате или еще в чем-то", - отметил Федотов.

О чемпионате

Финал чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 28 ноября на площадках КВЦ "Экспофорум" и на семи дополнительных площадках города. Финалистами стали почти 700 человек, которые ранее одержали победу в региональных и отборочных этапах. Это учащиеся учреждений профессионального образования, молодые специалисты и школьники. На турнире также ожидается присутствие иностранных делегаций из 11 стран, в том числе Индии, Катара, Китая, Кувейта, ОАЭ, Саудовской Аравии, Азербайджана и Белоруссии. Чемпионат проводится в России впервые, инициатива создания принадлежит президенту страны Владимиру Путину.