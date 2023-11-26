Минсельхоз отметил рост производства нескольких видов молочной продукции в 2023 году

Выпуск сыров за январь-сентябрь увеличился на 16,3% по сравнению с показателем за аналогичный период 2022 года, сообщила пресс-служба ведомства

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Производство нескольких видов молочной продукции в России в 2023 году растет по сравнению с 2022 годом. Об этом сообщила пресс-служба Минсельхоза России.

"Стоит отметить, что в 2023 году производство ряда видов молочной продукции растет. В том числе выпуск сыров за январь-сентябрь увеличился на 16,3% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составил 580,8 тыс. тонн. Выросло производство кисломолочных и других продуктов", - говорится в сообщении.

При этом в настоящее время цены производителей на сырое молоко на 3,9% ниже, чем годом ранее, сообщает министерство. "Низкий уровень цен на сырье отражается на минимальной динамике стоимости готовой продукции как у производителей, так и в рознице", - добавляется в сообщении.

Так, по данным Росстата на 20 ноября, которые приводит пресс-служба министерства, розничные цены на пастеризованное молоко, сливочное масло и сыры за год выросли в пределах от 0,8% до 1,6%, что значительно ниже темпов общей инфляции. При этом у производителей цены на сыры сейчас даже ниже уровня 2022 года на 0,7%, сообщает Минсельхоз.