Конгрессмен США заявил, что Украина не получит новый пакет помощи до конца года

Майк Тернер отметил, что "препятствием в настоящее время является политика Белого дома на южной границе"

НЬЮ-ЙОРК, 26 ноября. /ТАСС/. Украина не получит новую помощь от Вашингтона до конца 2023 года. Такое мнение выразил председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Майк Тернер (республиканец от штата Огайо).

"Я думаю, что будет сложно сделать это (предоставить новый пакет помощи Киеву - прим. ТАСС) к концу этого года. И препятствием в настоящее время является политика Белого дома на южной границе <...>. Конгресс собирается потребовать, чтобы были изменены некоторые законы, чтобы гарантировать, что граница вернется к прежнему положению <...>, чтобы защитить южную границу", - сказал он в интервью телеканалу NBC News.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на опрошенных законодателей информировало, что Украина не получит помощь от США до середины декабря, возможно даже до 2024 года. Как указывает Bloomberg, широкая поддержка киевского режима уже трещит по швам, потому что контрнаступление Вооруженных сил Украины зашло в тупик.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что администрация Соединенных Штатов израсходовала около 96% финансовых средств, которые были выделены на оказание помощи Украине. Кирби подчеркивал, что отсутствие дальнейшей крупной помощи со стороны США окажет пагубное воздействие на обороноспособность Украины.

Американская администрация направила в октябре на Капитолийский холм запрос на дополнительные крупные бюджетные ассигнования в начавшемся в США 1 октября 2024 финансовом году прежде всего для оказания помощи Украине и Израилю, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти США во главе с президентом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд. Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается под вопросом. Несколько республиканцев как в Палате представителей, так и в Сенате Конгресса публично в последнее время высказывались против продолжения оказания Киеву финансовой помощи.