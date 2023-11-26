Эксперт указал на недоверие многих компаний Германии как экономической площадке

Как заявил глава Федерального объединения работодателей ФРГ Райнер Дульгер, они принимают решения по переносу производства за границу

БЕРЛИН, 26 ноября. /ТАСС/. Многие компании больше не доверяют Германии как ведущей экономической площадке и принимают решение перенести производство за рубеж. Об этом заявил глава Федерального объединения работодателей Германии (BDA) Райнер Дульгер в интервью газете Bild.

"Настроение изменилось. Многие компании больше не доверяют нашей экономической площадке. Сейчас принимаются решения не в пользу Германии, но по переносу производства за границу", - отметил он, отвечая на вопрос о настроениях среди германских предприятий. "Что касается малого бизнеса, все больше предприятий сдаются, поскольку от них требуют инвестиций, которые они не могут себе позволить. Мы сейчас теряем экономические структуры, которые будет непросто вернуть", - считает Дульгер.

"Политикам пора, наконец, проснуться", - подчеркнул он. "Я надеюсь, что политические целевые установки будут поставлены под сомнение, и "зеленые" проекты "Светофора" (так в Германии называют правящую коалицию по цветам входящих в нее партий - прим. ТАСС) будут отложены. Они больше не соответствуют времени и ослабляют экономическую площадку", - считает глава объединения работодателей. "Защита климата - да, но не та, которая разрушает экономику. Все проекты "Светофора", нацеленные на то, чтобы заставить германскую экономику двигаться к климатической нейтральности посредством предписаний плановой экономики, необходимо пересмотреть", - заявил Дульгер.

В начале ноября эксперты постоянного экономического совета при правительстве ФРГ пересмотрели в сторону ухудшения прогноз по динамике развития ВВП к концу 2023 года. По их данным, он по итогам года сократится на 0,4%, хотя еще в марте прогнозировался рост на 0,2%.