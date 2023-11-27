Эксперты зафиксировали рост числа кибератак на российских бухгалтеров

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. "Лаборатория Касперского" зафиксировала рост количества скам-рассылок на электронную почту российским бухгалтерам. Согласно статистике компании, собранной в ноябре, только за 22 ноября было разослано несколько сотен таких писем, сообщили ТАСС эксперты.

Обнаруженной схеме не один десяток лет, но она работает, сказал эксперт "Лаборатории Касперского". План состоит в отправке сотруднику письма на русском языке с просьбой оплатить счет за доставку груза - часто посылки или корреспонденции. Злоумышленник сообщает жертве, что письмо якобы для бухгалтерии, но ее контакт он не помнит или потерял и просит жертву переслать письмо нужному адресату.

В "Лаборатории Касперского" выяснили, что во вложении действительно есть счет, обычно с небольшой суммой, оформленный как PDF-файл. Расчет мошенники делают на то, что для бухгалтеров сумма покажется незначительной и они оплатят счет, не инициируя проверку.

"Схема существует не первый десяток лет, но злоумышленники продолжают ее эксплуатировать, ведь люди по-прежнему оплачивают счета, которые им пересылают", - говорит глава группы защиты от почтовых угроз в "Лаборатории Касперского" Андрей Ковтун.

По словам эксперта, небольшие по меркам компаний суммы и получение письма в период, когда возрастает нагрузка на бухгалтерию, является причиной недостаточной бдительности жертв. Ковтун предупредил о важности того, чтобы сотрудники сами внимательно проверяли информацию, потому что такие мошеннические письма не всегда получается превентивно заблокировать из-за их сходства с типичным деловым письмом.