"Золотое Яблоко" набирает команду в ОАЭ

Сроки выхода компании на рынок этой страны пока неизвестны

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Косметический ретейлер "Золотое яблоко" набирает сотрудников в Объединенные Арабские Эмираты - вплоть до арт-директора. Источник в отрасли подтвердил ТАСС, что компания намеревается выйти на этот ближневосточный рынок.

Ретейлер в конце ноября опубликовал на портале hh.ru несколько вакансий в ОАЭ. Компания ищет арт-директора с опытом работы в предприятиях розничной торговли ОАЭ, административного помощника (часто это лицо помогает высшему руководству) и контент-менеджера. Источник ТАСС добавил, что "Золотое Яблоко" действительно хочет выйти в ОАЭ. Сроков выхода он не назвал.

В то же время, в торговом реестре ОАЭ уже есть похожее юридическое лицо в Дубае - Gold Apple Box Cosmetic Trading (Apple Box - один из форматов магазинов "Золотого Яблока"). Судя по карточке компании, создана она в начале августа 2022 года с лицензией до 2024 года. В пресс-службе ретейлера не комментировали ТАСС эти данные.

"Золотое яблоко" также готовится к выходу на рынок Катара, писал "Коммерсант" в конце августа. Ретейлер уже подписал первый договор аренды магазина в Дохе, а также запускает программу стажировки для сотрудников с последующей релокацией в Катар.