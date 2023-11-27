Сунак сообщил о договоренностях о зарубежных инвестициях в Британию почти на $40 млрд

Премьер-министр Соединенного Королевства отметил, что это говорит о "высоком уровне доверия будущему британской экономики"

ЛОНДОН, 27 ноября. /ТАСС/. Великобритания договорилась с крупнейшими мировыми компаниями об инвестициях на сумму £29,5 млрд ($37,2 млрд). Об этом сообщил премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак в преддверии глобального инвестиционного саммита в Лондоне.

"С помощью сегодняшних инвестиций на сумму более чем £29 млрд мы создадим тысячи новых рабочих мест. Эти капиталовложения свидетельствуют о высоком уровне доверия будущему британской экономики. Главы мировых компаний возвращаются в Великобританию", - сказал он. В канцелярии премьер-министра отметили, что объем привлеченных инвестиций на саммите в 2023 году втрое превысил показатели предыдущего форума двухлетней давности.

В частности, речь идет о капиталовложениях в технологические, научные и инфраструктурные проекты, возобновляемые источники энергии и строительство жилья. Форум, который пройдет в понедельник во дворце Хэмптон-корт в окрестностях Лондона, посетят в том числе исполнительный директор банка Goldman Sachs Дэвид Соломон и глава банка JP Morgan Chase Джейми Даймон. По завершении мероприятия король Великобритании Карл III устроит гостям прием в Букингемском дворце.

Среди проектов, которые будут реализованы в Соединенном Королевстве, в канцелярии Сунака обратили внимание на строительство новой лаборатории в Кембридже и исследовательского центра по искусственному интеллекту в Лондоне, которое возьмет на себя германская биотехнологическая компания BioNTech. Наиболее крупные инвестиции в размере £10 млрд ($12,6 млрд) в ближайшие четыре года осуществит австралийский фонд IFM Investors в масштабные инфраструктурные проекты и проекты в области энергетического перехода. Кроме того, договоренность об инвестициях в Великобритании была достигнута с испанской энергетической компанией Iberdrola и американской корпорацией Microsoft.