27 ноября, 03:04

В Казахстане начали строительство железнодорожной линии до Узбекистана

В рамках проекта откроется новый пункт пропуска через казахстанско-узбекскую государственную границу

АСТАНА, 27 ноября. /ТАСС/. Строительство новой железнодорожной линии Дарбаза - Мактаарал до границы с Узбекистаном началось в Туркестанской области Казахстана. Официальный старт работам в режиме телемоста дал премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов, сообщила пресс-служба правительства республики.

"Крупный инфраструктурный проект реализуется по поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева и направлен на дальнейшее развитие транспортно-транзитного потенциала республики. В рамках него будет открыт новый пункт пропуска через казахстанско-узбекскую государственную границу", - говорится в сообщении.

Строительство новой железнодорожной линии позволит переориентировать грузы с существующего участка Сарыагаш - Ташкент на новую ветку, разгрузить станцию Сарыагаш и увеличить экспортные перевозки в направлении Узбекистана в целом. Кроме того, проект будет способствовать развитию Туркестанской области за счет ее соединения с основной сетью железных дорог республики.

Глава правительства Казахстана подчеркнул, что до конца года объем перевозок грузов с Узбекистаном прогнозируется на уровне порядка 31 млн тонн, что на 16% выше уровня прошлого года. "Для расширения пропускной способности данного участка, а также повышения экспортного и транзитного потенциала нашей страны мы даем старт строительству крупного железнодорожного проекта - новой линии Дарбаза - Мактаарал", - пояснил Смаилов.

Первый этап проекта предполагает строительство линии Ердаут - Мактаарал - государственная граница Узбекистана с выходом на станцию Сырдарья. Вторым этапом предусмотрен ввод в эксплуатацию ветки Жетысай - государственная граница Узбекистана с выходом на ту же станцию. Всего будет построено 152 км железнодорожного полотна. 

Теги:
КазахстанУзбекистанТокаев, Касым-Жомарт КемелулыСмаилов, Алихан Асханович
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