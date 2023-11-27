Бюджет Хабаровского края на 2024 год приняли с дефицитом в 8 млрд рублей

Планируется, что расходы составят более 156 млрд рублей, из них 143 млрд направят на реализацию 37 госпрограмм края

ХАБАРОВСК, 27 ноября. /ТАСС/. Депутаты Законодательной думы Хабаровского края приняли бюджет на 2024 год с дефицитом порядка в 8 млрд рублей, сообщила пресс-служба думы.

"В целом доходы краевого бюджета на 2024 год составят более 148 млрд рублей, в том числе 26,9 млрд рублей из федерального бюджета. Расходы планируются более 156 млрд рублей, из них 143 млрд будут направлены на реализацию 37 госпрограмм края", - говорится в сообщении.

Принят закон о краевом бюджете на 2024 год и плановый период на 2025 и 2026 годы.

Говоря о дефиците председатель Законодательной думы Хабаровского края Ирина Зикунова отметила, что регион несет обязательства, связанные в том числе со строительством инфраструктуры для нового жилья, школ, заключенными концессионными соглашениями. "Хотелось бы, чтобы бюджет был более устойчивым, самодостаточным, но таковы законы экономики. Для того, чтобы получать эффекты завтра, нужно осуществлять вложения сегодня", - сказала спикер.

Расходы бюджета запланированы на предоставление субсидий населению в сфере здравоохранения и сельского хозяйства, на пополнение материально-технической базы и создание новых мест в общеобразовательных учреждениях, модернизацию школ, благоустройство, стимулирование инвестиционной деятельности, развитие туризма.

Со ссылкой на председателя комитета по бюджету, налогам и экономическому развитию Кирилла Цмакалова сообщается, что бюджет сверстан с учетом расходов на повышение зарплат работникам муниципальных организаций, горячее питание для школьников, спортивные школы, социальные объекты, поддержку пчеловодов и садоводов, улучшение жилищных условий для молодежи.

Вице-спикер краевого парламента Сергей Зюбр отметил, что на мероприятия национального проекта "Комфортная городская среда" будет направлено около 500 млн рублей. Населенные пункты получат финансирование на благоустройство общественных территорий. К 180 млн рублей социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья в этом бюджете добавляется почти 80 млн рублей. Дорожный фонд прирастает 1,5 млрд рублей, общая сумма составит 9 млрд рублей.

В региональном бюджете предусмотрены средства на повышение минимального размера оплаты труда, индексацию заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы, на различные социальные расходы, в том числе компенсацию за оплату коммунальных услуг.

Рост доходов

Сообщается, что в регионе ждут роста собственных доходов за счет увеличения налоговых и неналоговых поступлений. "Доходные статьи бюджета и статьи, связанные с доходной деятельностью хозяйствующих субъектов, за период работы Думы седьмого созыва выросли на внушительные проценты. Поступления по налоговой прибыли и налогам от упрощенной системы налогообложения - порядка 40%. В целом объемы доходов бюджета выросли за этот период на 50%. Даже если брать инфляционные корректировки, это в любом случае отражает поступательный <...> рост", - сказала Зикунова.