27 ноября, 03:32
Новый год и Рождество

В ЕАО ожидают притока туристов в новогодние праздники

Речь идет об отдыхающих из областного центра и регионов Дальнего Востока

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. /ТАСС/. Все номера и столики горнолыжных баз и санаторно-курортного комплекса Кульдур в Еврейской автономной области (ЕАО) забронированы на время празднования Нового года. В регионе ожидается приток туристов, сообщил ТАСС заместитель начальника департамента экономики регионального правительства Алексей Васильев.

"Туристические базы ЕАО в новогодние праздники ожидает большой наплыв отдыхающих из областного центра и соседних регионов Дальнего Востока. На горнолыжных комплексах Foma (Биробиджан) и "Гора змеиная" (Облучье) и санаториях Кульдур все гостиничные номера и столики в новогоднюю ночь уже забронированы, праздничные программы готовы", - сообщил Васильев.

В санаторно-курортном комплексе в поселка Кульдур действует четыре санатория, главным лечебным фактором которых являются естественные азотно-кремнистые термальные воды, поступающие из горячих источников. Большой популярностью у туристов пользуется катание на собачьих упряжках. Посещение хаски-деревни включает в себя общение и фото с ездовыми собаками, таежный чай с блинами, прокат на собачьей упряжке 2 км, хаски-терапию, дог-трекинг - походы с собаками по пересеченной местности в профессиональной амуниции.

Регион получил признание как центр еврейской культуры на Дальнем Востоке и привлекает не только российских туристов, но и гостей из других стран. В регионе работают пять туристских компаний, две из которых организуют туры для гостей, прибывающих по безвизовому обмену, утвержденному межправительственными соглашениями с Китаем и Ираном.

Востребовано среди туристов посещение Мемориального музейного комплекса "Волочаевское сражение", который с мая прошлого года, когда комплекс открылся после реставрации, посетили более 11 тыс. человек. Также гостей привлекают достопримечательности и учреждения религиозной направленности - православные храмы, синагога, музей иудаики в Биробиджане. В селе Птичник успешно развивается экоферма Надежды Анохиной (КФХ "Дворик Надежды и Сергея"), где можно понаблюдать за страусами, фазанами, голубями, индюками, павлинами, лебедями, курами разных пород, а также породистыми кроликами, коровами, белками, норкой, хорьком и соболем. Гости могут сфотографироваться с канадским енотом, покормить коз и продегустировать деревенские продукты.

В конце декабря в автономии состоится VI Международный конкурс ледовых скульптур "Хрустальная менора", а в феврале - всероссийские соревнования по конькобежному спорту "Шолом 2024". 10 февраля - пройдет Межрегиональный военно-исторический фестиваль "Волочаевские дни". 

Теги:
РоссияНовый год и РождествоЕврейская автономная область
© Информационное агентство ТАСС
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