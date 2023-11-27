27 ноября, 03:48

Строительство центра долголетия в Новосибирске подорожало более чем в два раза

Его новая стоимость составила 2 млрд рублей

НОВОСИБИРСК, 27 ноября. /ТАСС/. Стоимость строительства центра активного долголетия в рамках муниципально-частного партнерства в Новосибирске выросла более чем в два раза с 800 млн до 2 млрд рублей. Конкурс для поиска частного партнера на проект планируется объявить в 2024 году, сообщил ТАСС глава Агентства развития социальной политики Новосибирска Дмитрий Плоских.

"Инвестпроект по сути дела готов, сейчас пришлось в связи с ростом цен и всего остального полностью обновить бюджетирование, потому что цены, которые были, ушли. Есть несколько инвесторов. Отрабатывается финансовая модель. Сейчас стоимость центра оценивается в 2 млрд рублей", - сказал он. Ранее сообщалось о 800 млн рублей.

Начальник департамента по социальной политике мэрии Новосибирска Ольга Незамаева пояснила ТАСС, что в настоящее время подобран участок под строительство, изменено его назначение. Конкурс на поиск инвестора планируется запустить в 2024. Сейчас прорабатывается, как будет реализован проект: по модели концессии или инвестиционного договора. Как сообщалось ранее, запуск центра ожидается в 2025 году.

Как сообщали ранее в мэрии, центр станет инновационной многофункциональной площадкой для оказания услуг инвалидам, пожилым и жителям города, нуждающимся в оздоровлении и реабилитации.

Строительство предполагает возведение здания общей площадью не менее 14 тыс. кв. м в дачном поселке Мочище в 20 км от Новосибирска. Ожидается, что услугами центра будут пользоваться не менее 250 человек ежедневно. В здании планируется размещение площадки социально-медицинской реабилитации, пространства для временного проживания лиц, нуждающихся в постоянном уходе, и места для проживания тех, кто сохранил способность к самообслуживанию. Создание комплексной социально-оздоровительной площадки позволит ежегодно оказывать услуги в сфере реабилитации, профилактики и оздоровления более 10 тыс. жителям города, отмечали в мэрии. 

Теги:
Новосибирская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация