Строительство центра долголетия в Новосибирске подорожало более чем в два раза

Его новая стоимость составила 2 млрд рублей

НОВОСИБИРСК, 27 ноября. /ТАСС/. Стоимость строительства центра активного долголетия в рамках муниципально-частного партнерства в Новосибирске выросла более чем в два раза с 800 млн до 2 млрд рублей. Конкурс для поиска частного партнера на проект планируется объявить в 2024 году, сообщил ТАСС глава Агентства развития социальной политики Новосибирска Дмитрий Плоских.

"Инвестпроект по сути дела готов, сейчас пришлось в связи с ростом цен и всего остального полностью обновить бюджетирование, потому что цены, которые были, ушли. Есть несколько инвесторов. Отрабатывается финансовая модель. Сейчас стоимость центра оценивается в 2 млрд рублей", - сказал он. Ранее сообщалось о 800 млн рублей.

Начальник департамента по социальной политике мэрии Новосибирска Ольга Незамаева пояснила ТАСС, что в настоящее время подобран участок под строительство, изменено его назначение. Конкурс на поиск инвестора планируется запустить в 2024. Сейчас прорабатывается, как будет реализован проект: по модели концессии или инвестиционного договора. Как сообщалось ранее, запуск центра ожидается в 2025 году.

Как сообщали ранее в мэрии, центр станет инновационной многофункциональной площадкой для оказания услуг инвалидам, пожилым и жителям города, нуждающимся в оздоровлении и реабилитации.

Строительство предполагает возведение здания общей площадью не менее 14 тыс. кв. м в дачном поселке Мочище в 20 км от Новосибирска. Ожидается, что услугами центра будут пользоваться не менее 250 человек ежедневно. В здании планируется размещение площадки социально-медицинской реабилитации, пространства для временного проживания лиц, нуждающихся в постоянном уходе, и места для проживания тех, кто сохранил способность к самообслуживанию. Создание комплексной социально-оздоровительной площадки позволит ежегодно оказывать услуги в сфере реабилитации, профилактики и оздоровления более 10 тыс. жителям города, отмечали в мэрии.