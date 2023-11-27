27 ноября, 04:05

Сенатор призвал минимизировать использование иностранного ПО в госкорпорациях

Также зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин отметил необходимость проработать план перехода на российское программное обеспечение

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Законодатели и эксперты рекомендуют Минцифры России составить список госкорпораций и компаний с государственным участием, которые по объективным причинам продолжают использовать иностранное индустриальное программное обеспечение и оборудование, и сформировать план их перехода на российские аналоги. Как заявил ТАСС зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин, случаи использования иностранного ПО в таких компаниях должно стать исключением.

"Существуют непрерывно работающие предприятия, у которых предусмотрены длительные процессы по модернизации, связанные с проектированием внесения всех замен и которые продолжают использовать иностранное ПО и оборудование. Необходимо сформировать список таких компаний по отраслям и проработать подход к эксплуатации иностранного индустриального ПО (программы, отвечающие за автоматизацию производства в машиностроении, авиастроении и т. д. - прим. ТАСС) и связанного общесистемного ПО, подход к учету показателей использования и план перехода на российское программное обеспечение", - сказал сенатор. Он отметил, что соответствующие рекомендации Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ утверждены решением секции "Распространение российских цифровых продуктов и платформ" Совета по цифровизации.

"Вопросы эксплуатации государственными корпорациями и компаниями с государственным участием иностранного индустриального ПО и связанного общесистемного ПО предлагается рассматривать как исключение, обоснованно влияющее на сроки и показатели перехода на отечественное ПО. Кроме того, в вопросе о сроках импортозамещения необходимо учитывать и этапы тестирования готовых решений", - продолжил Шейкин.

Рекомендации совета

В этой связи в решении секции Совета по цифровизации (имеется в распоряжении ТАСС) рекомендуется "во взаимодействии с отраслевыми индустриальными центрами компетенций сформировать перечень российского индустриального ПО, со сроком готовности к тестированию и внедрениям в 2025 году и позднее". Также на базе таких центров компетенций предлагается проработать механизм обеспечения совместимости индустриального и общесистемного ПО "с целью исключения зависимости российских пользователей от windows-эмуляторов, используемых для запуска иностранного индустриального ПО".

Кроме того, члены секции предлагают Минцифры рассмотреть возможность разграничения в приказе классов и подклассов индустриального ПО, которые требуют установления индивидуальных сроков и целей по переходу и использованию. По мнению парламентариев и экспертов необходимо учитывать текущий уровень зрелости российских аналогов ПО.

Как пояснил Шейкин, сегодня существует проблема, связанная с невозможностью ускоренного 100%-ного импортозамещения для некоторых подклассов индустриального ПО. Он привел в пример биллинговые системы телеком операторов, рассчитывающие потребляемый абонентом трафик и выставляющие счет за оказанные услуги. "В связи с этим предлагается более избирательно подходить к установлению сроков и целей перехода на полностью отечественный стек технологий", - сказал зампред Совета по цифровизации. 

Теги:
РоссияШейкин, Артем Геннадьевич
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