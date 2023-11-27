27 ноября, 04:08

"Мегамаркет" будет напрямую получать жалобы на товары без маркировки

Такая система поможет быстрее реагировать на запросы покупателей, а также позволит усилить контроль по предотвращению продажи фальсификата, сообщили в пресс-службе Центра развития перспективных технологий

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. "Мегамаркет" и Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки "Честный знак") подписали соглашение о сотрудничестве: маркетплейс будет напрямую получать жалобы на товары без маркировки, сообщили ТАСС в пресс-службе ЦРПТ.

"Теперь маркетплейс будет напрямую получать жалобы на товары без маркировки или с некорректным кодом. Такой подход позволит оперативнее реагировать на запросы покупателей и усилить контроль по предотвращению продажи контрафакта и фальсификата", - сказали в центре.

После получения и подтверждения жалобы от пользователя на товар оператор системы маркировки будет передавать ее не только органам власти, но и напрямую маркетплейсу. Последний сможет сразу организовать внутреннюю проверку, по итогам которой будет принято решение о дальнейшем размещении товара.

"Взаимодействие с оператором системы маркировки даст еще большую уверенность покупателям товаров на площадке в том, что товар легален и его качество соответствует заявленному", - отметил директор по контрольной деятельности ЦРПТ Антон Гущанский, слова которого привели в центре.

Директор по маркетингу "Мегамаркета" Игорь Рожков сказал, что на маркетплейсе представлены миллионы товаров - чтобы отслеживать контрафакт и фальсификат при таких объемах, необходимо постоянно работать над контролем и поиском новых решений. "Теперь мы сможем более оперативно реагировать на запросы наших покупателей, а они, в свою очередь, будут еще больше уверены в качестве товаров", - добавил Рожков. 

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