27 ноября, 05:56

В Роскомнадзоре объяснили принцип работы системы блокировки звонков с подменных номеров

Оператор связи в автоматическом режиме может запрашивать у системы данные об активности и отклонять звонок

МОСКВА, 27 ноября. ТАСС/. Система блокировки звонков с подменных номеров "Антифрод" собирает информацию о всех голосовых вызовах в единую систему, после чего подключенные к ней операторы связи в автоматическом режиме могут получить данные об активности номера. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскомнадзора (РКН).

"Принцип работы "Антифрода" заключается в том, что информация о всех голосовых вызовах поступает в единую систему, а оператор связи в автоматическом режиме запрашивает и получает данные об активности номера. Если система подтверждает, что вызов реальный и номер не подменный, то устанавливается безопасное соединение. Если такого подтверждения нет, решение о его отклонении принимает оператор связи", - говорится в сообщении ведомства.

Как напомнили в Роскомнадзоре, согласно статье №46 федерального закона "О связи", операторы связи при передаче сообщений и установлении телефонных соединений обязаны передавать в неизменном виде абонентский номер или уникальный код идентификации, выделенный звонящему абоненту.

При этом оператор связи обязан прервать звонок, если система "Антифрод" установила, что информации о том, что абонент пытался его совершить, нет (за исключением звонков из-за границы с иностранным номером). Также условиями для прерывания вызова может быть использование российского номера при звонке из-за границы (за исключением случаев роуминга) и случаи, когда у оператора связи, участвующего в соединении, нет информации об абонентском номере, с которого идет звонок.

"Ответственность за нарушение указанной обязанности установлена статьей 13.2.1 КоАП РФ. Напоминаем: по закону обязанность и ответственность за установление соединения с непроверенного номера установлена для операторов связи вне зависимости от подключения к ИС "Антифрод", - добавили в РКН.

Зачем создавалась система "Антифрод"

В ведомстве также напомнили, что обязанность по прекращению вызова с подменного номера установлена федеральным законом №386-ФЗ с 2017 года, а ответственность для операторов за такое нарушение введена федеральным законом №480-ФЗ в 2021 году - до запуска системы "Антифрод".

Создание самого "Антифрода" стало ответом на участившиеся случаи мошенничества, связанного с технологией подмены номера. Система должна помочь операторам соблюдать требования действующего российского законодательства, своевременно выявлять и прекращать вызовы с подменных номеров, уверены в Роскомнадзоре.

Процесс подключения к системе требует настройки процессов и оборудования, в том числе на стороне оператора связи. Поэтому на подключение дается четыре месяца. Эффективно работать "Антифрод" сможет только при присоединении к нему всех операторов связи. У тех, кто этого не сделает, не получится своевременно верифицировать вызов, поэтому через их сети могут проходить и мошеннические звонки с подменой номера, заключили в ведомстве.

Система "Антифрод" до марта 2024 года должна заработать в полном объеме, по плану Роскомнадзора к ней должны подключиться 2 464 российских оператора связи. В 2022 году стартовала ее тестовая эксплуатация с участием нескольких крупнейших операторов связи. 

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