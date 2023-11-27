Участники московских технологических конкурсов привлекли инвестиций на 1,5 млрд рублей

Так, один из участников заключил контракты с виртуальной студией имени Горького и студией "Останкино" на сумму 55,8 млн рублей

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. 29 технологических конкурсов организовали в Москве для стартапов со всей России с 2020 года, участники смогли привлечь 1,5 млрд рублей инвестиций. Инноваторы смогли продемонстрировать свои проекты крупным заказчикам, заключить договоры о сотрудничестве, тестировании и выводе продуктов на новые рынки. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

"За четыре года в московских технологических конкурсах приняли участие больше 800 отечественных компаний. Суммарно они привлекли порядка 1,5 млрд рублей инвестиций. Свыше 260 разработок уже прошли тестирование, а часть внедрена в нашей стране и за ее пределами", - сказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Так, один из участников заключил контракты с виртуальной студией имени Горького и студией "Останкино" на сумму 55,8 млн рублей. Компания разработала систему создания фонов для автомобильных сцен в фильмах. Виды накладываются прямо во время съемок в павильонах и не требуют затратного постпродакшена или долгих ожиданий нужной погоды и времени года.

Другой инноватор создал цифровую платформу для контроля и управления бизнес-процессами на пищевых производствах. Она позволяет отслеживать срок хранения продукции, выявлять брак, снижать расходы и увеличивать прибыль. Технологическое решение уже прошло пилотирование на одном из крупнейших профильных предприятий России. Сейчас ведутся переговоры о его покупке и внедрении, добавили в пресс-службе.

"В этом году уже завершились конкурсы по таким направлениям, как "Ассистивные технологии", "Еда будущего", "Беспилотные аппараты", "Медиаиндустрия", "Спортивные технологии" и "Зеленая Москва". Всего поступило почти 1,2 тыс. заявок от компаний и индивидуальных предпринимателей. Только с начала года в финалы вышло больше 80 технологических предприятий. Многие из них подписали договоры с крупным бизнесом и столичными организациями и готовятся к пилотированию своих проектов на площадках партнеров", - отметили в пресс-службе.