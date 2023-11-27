27 ноября, 06:10

"Ъ": россияне стали вдвое чаще брать кредиты на электронику и бытовую технику

Сергей Бобылев/ ТАСС
© Сергей Бобылев/ ТАСС

В "Тинькофф Кредит Брокер" уточнили, что в сентябре число заявок на рассрочку находилось на уровне февраля 2022 года

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Россияне стали в два раза чаще брать кредиты на смартфоны, ноутбуки, другую электронику и бытовую технику, сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на российские банки.

"Динамика рынка POS-кредитования (point of sales - кредитование в точках продаж), в том числе и на товарные категории электроники, зависит от нескольких взаимосвязанных факторов - инфляции, курса доллара и размера ключевой ставки", - отметили "Коммерсанту" в Сбербанке. Также в банке изданию сообщили, что по сравнению с 2021 годом общий объем POS-кредитования вырос более чем в два раза. По сравнению с 2022 годом наибольший рост показали категории кредитов на телевизоры (на 145%), смартфоны (на 101%), ноутбуки (на 87%), стиральные машины (на 81%) и другое, подчеркнули в Сбере газете.

В компании "Тинькофф Кредит Брокер" "Коммерсанту" рассказали, что с января по сентябрь 2023 года россияне в 2,3 раза чаще, чем за тот же период 2022 года, подавали заявки на приобретение электроники с помощью рассрочки и POS-кредитов. В "Тинькофф Кредит Брокер" уточнили газете, что в сентябре число заявок на рассрочку находилось на уровне февраля 2022 года.

"Позитивной динамике способствуют высокий интерес покупателей к обновленным кредитным продуктам и программам, в том числе на срок до 30 месяцев, и расширение ассортимента техники, доступной к покупке по программам рассрочки", - пояснили "Коммерсанту" в "М.Видео-Эльдорадо". Там также отметили, что по итогам девяти месяцев доля кредитных продаж в их сети достигла 15,8%, увеличившись на 6,1 п.п. относительно того же периода 2022 года. 

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Россия
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