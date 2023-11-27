27 ноября, 06:32

Моди призвал граждан проводить свадьбы только в Индии и покупать для них индийские товары

Премьер рассказал, что оборот в данный свадебный сезон может составить около $60 млрд, передает Press Trust of India

НЬЮ-ДЕЛИ, 27 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что обеспокоен тем, что многие состоятельные индийские семьи все чаще проводят свадьбы за границей, и призвал сограждан проводить такие торжества на родине, чтобы "деньги не покидали ее". Глава индийского правительства выступил с таким призывом в связи с началом традиционного сезона свадеб в стране, который продолжается с ноября по начало марта.

"Сейчас начался свадебный сезон. По оценкам некоторых торговых организаций, в этот свадебный сезон оборот может составить около пяти триллионов рупий ($60 млрд - прим. ТАСС). Делая покупки для свадьбы, все вы должны уделять внимание товарам, произведенным только в Индии", - приводит слова Моди информационное агентство Press Trust of India.

Глава индийского правительства указал, что в Индии растет общественное движение по закупке национальных товаров. "Теперь даже наши дети, покупая что-то в магазине, начали проверять, указано ли на них Made in India или нет. Мало того, сейчас люди не забывают проверять страну-производителя, покупая товары и в интернете", - сказал премьер, указав, что и для свадебных торжеств следует придерживаться такой практики.

К свадьбе (виваха) в Индии относятся, как к крайне важному религиозному обряду. На такие торжества приглашают много гостей, а на проведение свадьбы семьи нередко откладывают средства годами. В последние годы среди состоятельных семей, а также семей среднего класса стало популярным проведение свадебных торжеств за границей - целые отели бронируются в Дубае, Сингапуре, Куала-Лумпуре, Шри-Ланке, и нередко в Европе. Это беспокоит индийских предпринимателей, которые считают такую моду "непатриотичной". 

Теги:
ИндияМоди, Нарендра
© Информационное агентство ТАСС
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