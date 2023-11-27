"Яндекс" запускает ежегодную программу грантов для open source проектов

Лучшие проекты получат гранты по 600 тыс. рублей

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Интернет-компания "Яндекс" с 27 ноября начинает принимать заявки на участие в программе Yandex Open Source (продуктов с открытым кодом), в рамках которой она награждает разработчиков ПО с общедоступным исходным кодом. Лучшие проекты получат гранты по 600 тыс. рублей, сообщили ТАСС в "Яндексе".

Участие будет проходить по трем трекам: обработка и хранение данных, разработка, машинное обучение. Грант могут получить как сотрудники крупных компаний, так и независимый разработчик или даже группа, но участвовать можно только с одним проектом на одного разработчика.

Основное требование состоит в том, что проект разрабатывается вне основной работы и вне репозиториев - хранилищ данных, связанных с работодателем.

Заявки принимаются по 29 февраля следующего года. Победителей будет 15, определят их до мая. Лучшие проекты получат гранты по 600 тыс. рублей на использование облачной платформы Yandex Cloud.