В Краснодарском крае из-за непогоды задерживается около 50 поездов

КРАСНОДАР, 27 ноября. /ТАСС/. Движение поездов временно приоставлено из-за последствий непогоды на побережье в Краснодарском крае, задерживаются около 50 пассажирских поездов. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями (дождь, ветер до 25 м/c) произошло отключение напряжения в контактной сети на перегоне Адлер - Хоста и падение деревьев на железнодорожные пути на участках Лазаревское - Лоо и Лоо - Дагомыс. Кроме того, образовался подмыв одного из путей в районе станции Лазаревская. Движение на побережье приостановлено. В пути следования задерживается порядка 50 пассажирских поездов", - говорится в сообщении.