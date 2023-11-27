Туроператоры пока не получали от туристов жалоб из-за непогоды в Турции и на юге РФ

На черноморских курортах находятся до 70 тыс. человек, рассказал вице-президент АТОР Сергей Ромашкин

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Туроператоры пока не получали от туристов жалоб в связи с непогодой в Турции и на российских черноморских курортах. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Сезонные чартерные программы на Эгейское побережье завершены, а отдыхающие в Анталье российские туристы за помощью к туроператорам не обращались. Туроператоры по внутреннему туризму, опрошенные "Вестником АТОР", пока также не получали обращений от своих туристов", - говорится в сообщении.

Вице-президент АТОР, генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин отметил, что совокупно на всех черноморских российских курортах в настоящий момент находятся 50-70 тыс. организованных туристов.

Ураганный ветер и массовые подтопления наблюдаются на черноморском побережье России в результате движения циклона. Как минимум один человек погиб, двое госпитализированы, по предварительной информации, до двух десятков - пострадали. Стихия пока затронула Крым, Севастополь и Краснодарский край, однако ухудшения погоды ждут и на Ставрополье, в Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии.