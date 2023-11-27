27 ноября, 07:30,
обновлено 27 ноября, 08:16

СПб-биржа опровергла информацию о подаче заявления о банкротстве

Михаил Терещенко/ ТАСС
© Михаил Терещенко/ ТАСС

По данным биржи, признаков банкротства нет

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. СПб-биржа обладает устойчивым финансовым состоянием и не подавала заявление о признании себя банкротом. Об этом говорится в сообщении пресс-службы биржи.

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"СПб-биржа не подавала документы на банкротство. СПб-биржа обладает устойчивым финансовым состоянием, признаков банкротства нет", - отмечается в сообщении.

Ранее в картотеке Арбитражного суда Москвы появилась информация о подаче заявления на признание СПб-биржи банкротом. На этом фоне, по данным на 10:20 мск, бумаги компании на Мосбирже теряли более 13%.

После информации, что площадка обладает устойчивым финансовым состоянием, акции компании на Мосбирже замедлили падение и по состоянию на 10:37 мск снижались на 5,8%. 

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Россия
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