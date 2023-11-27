27 ноября, 07:32

Токаев считает, что пропускная способность МТК Север - Юг увеличится к 2027 году на 70%

Она составит 15 млн тонн грузов

АСТАНА, 27 ноября. /ТАСС/. Пропускная способность восточного маршрута международного транспортного коридора (МТК) Север - Юг к 2027 году должна увеличиться на 70% - с 9 до 15 млн тонн грузов. Об этом заявил президент Казахстана на встрече с управляющим директором Abu Dhabi Ports Group (ADP) Мухаммедом Жумой аль-Шамиси.

"Лидер Казахстана также поделился планами по раскрытию потенциала маршрута Север - Юг, соединяющего Евразию с Заливом, Африкой и Индией. По его мнению, к 2027 году пропускная способность маршрута должна увеличиться как минимум на 70% - с 9 до 15 млн тонн грузов", - говорится в сообщении пресс-службы президента Казахстана.

По данным пресс-службы, Токаев "положительно отметил сотрудничество между компаниями "Казмунайгаз" и ADP по транспортировке казахстанской нефти по Среднему коридору в Азербайджан" и назвал развитие казахстанских портов Актау и Курык "стратегической целью Казахстана".

В январе казахстанская нефтегазовая компания "Казмунайгаз" и портовый логистический оператор ОАЭ Abu Dhabi Ports Company подписали соглашение, предусматривающее создание совместного предприятия на базе Международного финансового центра "Астана" для оказания морских услуг для нефтегазовых проектов в Каспийском море.

Было объявлено, что в рамках соглашения стороны создадут флот для поддержки офшорных проектов в Каспийском море, а также танкерный флот с учетом развития альтернативных маршрутов экспорта казахстанской нефти через порт Актау в направлении Азербайджана.

Межправительственное соглашение о создании транспортного коридора Север - Юг подписано Россией, Индией и Ираном в 2000 году. Позже состав участников расширился до 14. Цель проекта - привлечение транзита грузопотоков из Индии, Ирана и стран Персидского залива через российскую территорию в Европу (в сравнении с морским маршрутом через Суэцкий канал расстояние сокращается более чем в два раза, что снижает сроки и стоимость перевозок). Сейчас проект объединяет несколько различных транспортных систем отдельных государств. 

Теги:
КазахстанТокаев, Касым-Жомарт Кемелулы
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