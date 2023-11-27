27 ноября, 07:59

Палата лордов считает необходимой реформу Банка Англии из-за скачка инфляции

Они порекомендовали регулярно проводить проверки эффективности работы финансового института и ограничить часть его полномочий

ЛОНДОН, 27 ноября. /ТАСС/. Банк Англии (БА) нуждается в существенных реформах из-за неспособности обуздать инфляцию, которая достигла в 2022 году пика в 11%. Об этом говорится в отчете комитета по экономическим вопросам Палаты лордов британского парламента.

Авторы доклада обвинили британский Центробанк в "пренебрежении использованием современных методов и ориентировании на неадекватные модели прогнозирования" в 2020-2021 годах, когда БА неохотно шел на повышение ключевой ставки. Они порекомендовали регулярно проводить проверки эффективности работы финансового института и ограничить часть его полномочий.

"Мы твердо убеждены в том, что независимость ЦБ должна быть сохранена, однако реформы необходимы для улучшения его работы и усиления подотчетности перед парламентом", - приводит газета Financial Times слова главы комитета Джеймса Бриджеса.

Как сообщила ранее газета FT, доверие британцев к политике Банка Англии в борьбе с инфляцией достигло минимального с 1999 года уровня. Согласно проведенному в августе опросу, 40% респондентов заявили, что не довольны работой ЦБ по регулированию базовой процентной ставки для сдерживания роста цен в стране. 

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