В ФПК заявили, что вернут деньги за билеты на отмененные из-за непогоды поезда

Возврат и обмен проездных документов можно совершить без дополнительных сборов и плат

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. "Федеральная пассажирская компания" (ФПК) вернет средства или обменяет билеты пассажирам, чьи поезда отменены или задержаны из-за непогоды в Краснодарском крае. Об этом говорится в сообщении ФПК.

"Стихия повлияла на движение 21 поезда формирования АО "ФПК", три из них прибыли в конечные пункты, четыре поезда отменены. Возврат и обмен проездных документов можно совершить без дополнительных сборов и плат. Проездные бригады делают все возможное, чтобы пассажиры чувствовали себя комфортно в задержанных составах. Всем пассажирам, на поездки которых повлияла ситуация с непогодой, будут начислены баллы "РЖД бонус", - отмечается в сообщении.

Пассажиров составов, задержанных на четыре часа и более, обеспечат питанием, отмечается в сообщении.

В компании также напомнили, что в РЖД уже создан оперативный штаб, а к ликвидации последствий стихии привлечены около 150 железнодорожников.

"26 ноября в связи с неблагоприятными погодными условиями (дождь, ветер до 25 м/c) произошло отключение напряжения в контактной сети на перегоне Адлер - Хоста и падение деревьев на железнодорожные пути на участках Лазаревское - Лоо и Лоо - Дагомыс. Кроме того, образовался подмыв одного из путей в районе станции Лазаревская. Движение на побережье приостановлено", - добавили в ФПК.