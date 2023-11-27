27 ноября, 08:03

В Москве резидент ОЭЗ поставил более 5 млн медизделий по офсетному контракту

Всего на предприятии планируется к выпуску более 60 различных наименований медицинских изделий для людей с нарушением функции выделения и стомированных пациентов

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" - компания "Гематех" - в рамках реализации офсетного контракта поставила в медицинские учреждения столицы более 5 млн единиц продукции. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Город заключил офсетный контракт с компанией в 2019 году. По его условиям инвестор вложил более 1 млрд рублей в создание инновационного производства по выпуску медицинских изделий для стомированных пациентов на территории Москвы. В течение восьми лет город будет закупать у предприятия продукцию на сумму 8,6 млрд рублей. С января 2022 года производитель поставил более 5 млн единиц продукции в рамках офсетного контракта. Медицинские изделия, выпускаемые компанией, отвечают всем современным требованиям и не уступают по качеству импортным аналогам", - приводятся в тексте слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Отмечается, что в рамках офсетного контракта компания наладила выпуск 44 наименований медицинских изделий.

"Всего на предприятии планируется к выпуску более 60 различных наименований медицинских изделий для людей с нарушением функции выделения и стомированных пациентов. До недавнего времени около 90% таких изделий производилось за пределами Российской Федерации", - цитирует пресс-служба руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского. 

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