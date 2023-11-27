"Транснефть" остановила отгрузку нефти из Новороссийска из-за шторма

Официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин сообщил, что сейчас ветер стихает, но волна остается визуально 2-3 м

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Отгрузка нефти из Новороссийска остановлена из-за шторма, но завтра возможно окно в шторме для возобновления поставок. Об этом в ответ на запрос ТАСС сообщил официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин.

"В Новороссийске шторм, все работы остановлены. По факту в ноябре вводимые капитанией порта штормовые предупреждения уже более чем на 17 суток останавливали отгрузки. Сейчас ветер стихает, но волна остается визуально 2-3 м. Возможно, завтра будет окно в шторме, который по прогнозу продлится до конца месяца", - сказал он.

Ранее об остановке отгрузок нефти с морского терминала под Новороссийском из-за шторма объявил и Каспийский трубопроводный консорциум (КТК).

Циклон ночью и утром 27 ноября привел к ураганному ветру и массовым подтоплениям на черноморском побережье России. Стихия затронула Крым, Севастополь, Краснодарский край, Запорожскую и Херсонскую области, а также Донецкую Народную Республику. Как минимум один человек погиб, несколько десятков пострадали. Непогода повредила дома, привела к перебоям с электроснабжением и проблемам в движении транспорта.