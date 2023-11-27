27 ноября, 08:26

Узбекистан и Саудовская Аравия подписали соглашения на $12 млрд

В пресс-службе президента Шавката Мирзиёева сообщили, что также достигнута договоренность о реализации новых проектов на общую сумму $11 млрд в области транспортной инфраструктуры и коммунального хозяйства

ТАШКЕНТ, 27 ноября. /ТАСС/. Узбекистан и Саудовская Аравия подписали несколько соглашений по реализации взаимовыгодных проектов на $12 млрд. Об этом сообщила пресс-служба главы Узбекистана.

По ее информации, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял делегацию Саудовской Аравии во главе с министром инвестиций королевства Халидом аль-Фалихом и обсудил с ней развитие многопланового сотрудничества.

"В рамках нынешнего визита саудовской делегации подписаны соглашения по реализации взаимовыгодных проектов в области химии, энергетики, сельского хозяйства, фармацевтики, IT и развития инфраструктуры на сумму $12 млрд", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в ходе переговоров стороны подчеркнули важность ускорения реализации крупных энергетических проектов в различных регионах страны.

В пресс-службе добавили, что также достигнута договоренность о реализации новых проектов и программ на общую сумму $11 млрд в области транспортной инфраструктуры и коммунального хозяйства, геологии, ирригации, переработки бытовых отходов, высшего образования и трудовой миграции.

По данным пресс-службы, узбекская сторона особо подчеркнула плодотворное партнерство с компанией ACWA Power, которая в настоящее время является крупнейшим инвестором и стратегическим партнером в развитии зеленой энергетики в Узбекистане. В настоящее время эта компания реализует в республике проекты стоимостью в $7,5 млрд. 

Теги:
УзбекистанСаудовская АравияМирзиёев, Шавкат Миромонович
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