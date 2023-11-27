Комитет ГД поддержал штрафы за невыполнение обязательной продажи валютной выручки

Штраф для должностных лиц предусматривается в размере от 40 тыс. до 50 тыс. рублей, а для юридических лиц - от трех четвертых до одного размера суммы валютной выручки, не проданной в установленном порядке

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал депутатам принять в первом чтении проект поправок к Кодексу РФ об административных правонарушениях (КоАП), в том числе вводящий ответственность за невыполнение требования об обязательной продаже валютной выручки. Предполагается, что инициатива будет рассмотрена в первом чтении на пленарном заседании палаты 30 ноября.

Документ был внесен в Думу группой депутатов и сенаторов ранее в ноябре в пакете с основным законопроектом, который уточняет порядок перехода акций от иностранных холдинговых компаний, осуществляющих деятельность на территории недружественных стран, к косвенным владельцам акций. С 4 сентября в России вступил в силу антисанкционный закон "Об особенностях регулирования корпоративных отношений в хозяйственных обществах, являющихся экономически значимыми организациями" (ЭЗО). Этот закон установил изъятия ограничительного характера для иностранных холдинговых компаний при осуществлении ими корпоративных прав в отношении экономически значимых организаций на территории РФ.

Законопроект предлагает установить административную ответственность для реализации требований закона. Так, статью 15.25 КоАП (нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования) предлагается дополнить новой частью о невыполнении обязанности по обязательной продаже иностранной валюты на внутреннем валютном рынке РФ. Штраф для должностных лиц предусматривается в размере от 40 тыс. до 50 тыс. рублей, а для юридических лиц - от трех четвертых до одного размера суммы валютной выручки, не проданной в установленном порядке.

Невыполнение требования по направлению заявления

Кроме того, кодекс предлагается дополнить новой статьей 15.23.2 (нарушение требований законодательства Российской Федерации, устанавливающего особенности регулирования корпоративных отношений в хозяйственных обществах, являющихся экономически значимыми организациями). Норма вводит ответственность за неисполнение гражданами и резидентами РФ, косвенно владеющими акциями ЭЗО, принадлежащими иностранной холдинговой компании, обязанности по направлению заявления, содержащего необходимую для вступления в прямое владение такими акциями информацию, после направления предписания Росфинмониторинга. Согласно законопроекту, за такое правонарушение гражданам грозит штраф от 200 тыс. до 400 тыс. рублей. Для должностных лиц предлагается ввести штраф от 300 тыс. до 500 тыс. рублей, а для юридических - от 500 тыс. до 700 тыс. рублей.

Аналогичные штрафы предусмотрены законопроектом за неисполнение или несвоевременное исполнение органами управления экономически значимой организации обязанностей, которые возложены на них в соответствии со ст. 12 закона "Об особенностях регулирования корпоративных отношений в хозяйственных обществах, являющихся экономически значимыми организациями". В действующей редакции этой статьи говорится, что в отношении экономически значимых организаций и (или) являющихся их акционерами иностранных холдинговых компаний согласно перечню, определенному указом президента РФ, может быть установлена обязанность органов управления соответствующих экономически значимых организаций по подаче заявлений и совершению иных действий, предусмотренных настоящим законом.