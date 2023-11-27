Авиасообщение между Хабаровском и ЕАО восстановили спустя 30 лет

Время в пути составит два часа

ТАСС, 27 ноября. Авиасообщение между Хабаровском и селом Амурзет в Еврейской автономной области запущено после тридцатилетнего перерыва, сообщает пресс-служба авиакомпании "Аврора".

"Торжественно открыли рейс Хабаровск - Амурзет, который впервые за 30 лет восстановил авиасообщение с Еврейской автономной областью. Первых вылетающих в Амурзет пассажиров торжественно поздравили руководство авиакомпании "Аврора" и международного аэропорта Хабаровск. Перед вылетом всем пассажирам вручили памятные сувениры авиакомпании. В пункте назначения социально значимый рейс встречали глава администрации Октябрьского муниципального района Марина Леонова и представители законодательного собрания области", - говорится в сообщении.

Полеты по новому направлению будут выполняться совместно с партнером-оператором авиакомпанией "Тайга" до пяти раз в неделю на воздушном судне Ми-8 вместимостью до 20 пассажиров. Стоимость авиабилета составляет от 500 рублей в одну сторону, время в пути - два часа.

Амурзет - административный центр Октябрьского района ЕАО, самое южное село, расположенное на реке Амур и граничащее через реку с Китаем. Расстояние до Хабаровска по трассе составляет более 400 км.