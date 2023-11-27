27 ноября, 08:36

Дерипаска: Европе придется вернуться к компромиссу с РФ по газу в течение полутора лет

Олег Дерипаска. Сергей Бобылев/ ТАСС
Олег Дерипаска
© Сергей Бобылев/ ТАСС

Бизнесмен считает, что "холодные зимы сделают "Восточный компромисс" приемлемым для Европы значительно быстрее"

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Странам Европы придется достичь компромисса с Россией по поставкам газа в течение полутора лет. Такое мнение высказал Олег Дерипаска в своем Telegram-канале.

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Бизнесмен отметил, что отсутствие газа из РФ заставляет европейских политиков принять "единственно правильное решение и сделать основной упор при зеленом переходе на ядерную энергетику". "Но это не быстро, а значит нужно заканчивать войну и договариваться по поставкам газа с "Газпромом", - заявил Дерипаска. При этом условия, по его словам, включают возврат денег Банка России, компенсацию за взорванный "Северный поток", а также компенсацию русскому бизнесу санкционных потерь.

"Да, тяжелая расплата за американские авантюры, но все равно это дешевле и выгоднее, чем покупать ненужное оружие на триллионы евро, и вдобавок терять столь сладкий российский рынок", - отмечает бизнесмен.

По словам Дерипаски, это осознание произойдет не сразу, однако холодные зимы сделают "Восточный компромисс" приемлемым для Европы значительно быстрее. "Ядерная энергетика вернулась после почти 20 лет бесполезных дебатов с так называемым "зелеными". Холодные зимы, конечно, сделают для Европы "Восточный компромисс" приемлемым гораздо быстрее, года за полтора", - написал бизнесмен. 

Теги:
РоссияДерипаска, Олег Владимирович
© Информационное агентство ТАСС
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