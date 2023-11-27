"Тенгизшевройл" заявил о корректировке работы из-за остановки отгрузки нефти КТК

Суточная добыча нефти и газового конденсата по итогам 26 ноября составила 214,5 тыс. тонн

АСТАНА, 27 ноября. /ТАСС/. Компания "Тенгизшевройл" (ТШО) "будет корректировать" производственную деятельность в связи с остановкой Каспийским трубопроводным консорциумом (КТК) отгрузки нефти с морского терминала под Новороссийском из-за шторма.

"Тенгизшевройл (ТШО) постоянно отслеживает ситуацию, связанную с ухудшением погоды в Новороссийске, и будет корректировать производственную деятельность в соответствии с изменяющимися условиями для обеспечения безопасной работы", - говорится в сообщении пресс-службы компании.

Согласно данным Ситуационно-аналитического центра топливно-энергетического комплекса Казахстана, суточная добыча нефти и газового конденсата по итогам 26 ноября составила 214,5 тыс. тонн. Днем ранее этот показатель находился на отметке 253,1 тыс. тонн. По итогам 24 ноября добыча составляла 257,4 тыс. тонн.

В понедельник КТК остановил отгрузку нефти с морского терминала под Новороссийском из-за шторма. В консорциуме предупредили, что резервуарные парки компании практически заполнены и в этой связи прием нефти от грузоотправителей осуществляется в сниженных режимах.

СП "Тенгизшевройл", которое принадлежит Chevron (50%), Exxon Mobil (25%), казахстанской национальной компании "Казмунайгаз" (20%) и российскому предприятию "Лукарко" (5%), разрабатывает месторождение Тенгиз в Атырауской области Казахстана и является крупнейшим нефтедобывающим предприятием страны.