27 ноября, 08:53

ЦБ продал валюту на 0,8 млрд рублей с расчетами 24 ноября

Сумма продажи валюты на внутреннем рынке с расчетами 23 ноября также составляла 0,8 млрд рублей

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Банк России продал на внутреннем рынке валюту с расчетами 24 ноября на сумму 0,8 млрд руб., следует из данных на сайте регулятора.

Сумма продажи валюты на внутреннем рынке с расчетами 23 ноября также составляла 0,8 млрд рублей.

Ранее ЦБ сообщил, что с 10 августа и до конца 2023 года не будет покупать валюту на внутреннем рынке для зеркалирования операций Минфина. Регулятор отмечал, что решение о возобновлении операций на внутреннем рынке по покупке иностранной валюты в рамках механизма бюджетного правила будет приниматься с учетом фактической обстановки на финансовых рынках. В Банке России также сообщали, что продолжат проводить на внутреннем рынке операции по продаже иностранной валюты, связанные с использованием средств Фонда национального благосостояния.

Минфин с 7 августа перешел к покупкам валюты и золота по бюджетному правилу. Совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составляет 398,72 млрд рублей. Операции будут проводиться в период с 8 ноября 2023 года по 6 декабря 2023 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 29,6 млрд рублей.

Операции по покупке и продаже иностранной валюты проводятся Банком России на внутреннем рынке в валютной секции Московской биржи в инструменте "юань - рубль". 

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