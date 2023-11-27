FT: кофе и какао на складах ЕС оказались под угрозой уничтожения

Газета уточнила, что это связано с принятым в июне в сообществе законом о запрете импорта товаров, произведенных в результате вырубки леса и использования детского труда

ЛОНДОН, 27 ноября. /ТАСС/. Сотни тысяч тонн кофейных зерен и какао, хранящиеся на складах Евросоюза, могут быть уничтожены в соответствии с принятым в июне в сообществе законом о запрете импорта товаров, произведенных в результате вырубки леса и использования детского труда. Об этом сообщила газета Financial Times (FT).

"Производителям необходимо реализовать эти запасы кофе и какао в течение переходного периода (до декабря 2024 года), в противном случае им придется продавать их за пределами Евросоюза или же уничтожить", - заявила исполнительный директор Международного торгового центра (МТЦ) Памела Коук-Хэмилтон.

На складах в Европе находится около 200 тыс. тонн какао и 150 тыс. тонн кофе. Однако, по свидетельству FT, четких указаний Брюсселя и правительств стран - членов ЕС на их счет до сих пор нет, а это необходимо для предотвращения уничтожения запасов.

На Межконтинентальной бирже, одной из основных площадок торговли фьючерсами на кофе и какао, выразили опасение, что путаница в определении хранимых товаров "негативно повлияет на торговлю продукцией и ответственное и эффективное управление рисками". По мнению экспертов, это может вызвать сбои, затрагивающие "всю цепочку поставок от фермера до потребителя".

По данным издания, около 70% какао поступает из Кот-д'Ивуара и Ганы. Крупнейшими производителями кофе являются Бразилия, Вьетнам, Колумбия и Индонезия.