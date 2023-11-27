ВТБ не получал от клиентов из сферы ломозаготовки жалоб по безналичным платежам

В ассоциации переработчиков лома ранее сообщали, что ломозаготовители стали сталкиваться с установлением банками на операции с физическими лицами лимитов, которых не было при работе с наличными

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. ВТБ не получал от клиентов из сферы ломозаготовки каких-либо жалоб по безналичным платежам или ограничениям, связанными с расчетами. От этом ТАСС сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Ранее сообщалось, что Ассоциация переработчиков лома НСРО "Руслом.ком" заявила об ухудшении банками условий работы с ломозаготовителями и сдающими лом физическими лицами после перехода на обязательный безналичный расчет. "Руслом.ком" направил крупнейшим российским банкам письмо с просьбой не допускать блокировок и ухудшения условии работы (документ с подписью директора ассоциации Виктора Ковшевного есть в распоряжении ТАСС).

"На сегодняшний день нам не поступало обращений или жалоб от клиентов ВТБ из сферы ломозаготовки, связанных со сбоями или какими-либо ограничениями по безналичным операциям, проводимым в правовом поле", - сообщили в ВТБ.

Регулирование сферы ломозаготовки призвано предупредить нарушение законодательства и незаконную предпринимательскую деятельность, напомнили в банке. "Со своей стороны никаких дополнительных ограничений в части лимитов на операции с физлицами банк не устанавливает. Что касается стоимости операций, то для большого числа ломозаготовителей проведение безналичных операций по факту стало дешевле по сравнению с наличными расчетами благодаря экономии на комиссиях за снятие наличных", - заключили в ВТБ.

В ассоциации переработчиков лома ТАСС сообщали, что после перехода на безналичный расчет за лом с физлицами ломозаготовители стали сталкиваться с установлением банками на операции с физическими лицами лимитов, которых не было при работе с наличными.