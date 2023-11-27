Программу по подъему затонувших судов расширят на всю страну до 2030 года

Заместитель председателя российского правительства Виктория Абрамченко сообщила, что ведомствам дано поручение подготовить списки судов для подъема

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Проект по подъему и утилизации затонувших судов, который начался на Дальнем Востоке в 2019 году, расширят на всю страну до 2030 года. Ведомствам дано поручение подготовить списки судов для подъема, сообщила заместитель председателя российского правительства Виктория Абрамченко.

"С учетом позитивного опыта поддержала расширение проекта по подъему и утилизации затопленных судов по всей стране. Поручила Минтрансу, Минприроды, Минфину, МЧС, Росморречфлоту и Росимуществу совместно с ФСБ, Минобороны и региональными властями провести инвентаризацию затонувшего имущества во внутренних морских водах и представить предложения по его удалению на период до 2030 года", - написала Абрамченко в Telegram-канале.

По ее словам, до конца 2024 года необходимо поднять и утилизировать 213 судов в Сахалинской, Магаданской областях, Камчатском, Хабаровском, Приморском краях и Чукотском автономном округе. Уже подняли и утилизировали 115 кораблей.

"Для успешной реализации проекта были оптимизированы административные процедуры. Регионы ведут работу с собственниками кораблей, которые самостоятельно утилизируют суда. Важно, что благодаря новому экологическому законодательству, правительство предотвращает появление новых "кладбищ кораблей". Ввели запрет на умышленное затопление судна, а также требования к судовладельцам по подъему и утилизации своего имущества. Это было необходимо, чтобы собственники не перекладывали свою ответственность и финансовые обязательства на налогоплательщиков", - добавила Абрамченко.