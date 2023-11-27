Костин: судостроительной отрасли для удовлетворения заказов требуется модернизация

По словам главы ВТБ, для гражданского судостроения "открываются большие перспективы"

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Судостроительной отрасли требуется серьезная модернизация, чтобы удовлетворить весь объем гражданских заказов. Об этом сообщил глава ВТБ Андрей Костин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Сегодня очень большое количество заказов у нас на все виды судов. <...> К сожалению, в полной мере удовлетворить этот заказ сегодня мы не в состоянии: не хватает мощностей, не хватает технологий. Потребуется, на мой взгляд, серьезная модернизация отрасли и даже, на мой взгляд, строительство новых предприятий, новых верфей. Мы видим, по крайней мере, две новые верфи. Одна - в Северо-Западном регионе, где-то в районе Питера, в Ленинградской области. Вторая - на Дальнем Востоке", - отметил он.

По словам Костина, для гражданского судостроения "открываются большие перспективы". Он добавил, что большая часть заказов приходится на сухогрузы, танкеры, рыболовецкие суда, краболовы и пассажирские суда "река - море".

Ранее было принято решение передать 100% акций Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), которые находятся в федеральной собственности, в доверительное управление ВТБ на пять лет. Костин был избран председателем совета директоров корпорации. Гендиректором стал Андрей Пучков, ранее занимавший должность первого зампреда правления ВТБ.