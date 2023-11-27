Путин призвал быть аккуратным в вопросе смягчения денежно-кредитной политики

Глава ВТБ Андрей Костин на встрече с президентом выразил надежду, что впоследствии Банк России сделает денежно-кредитную политику "менее жесткой, а, может быть, лучше даже - более мягкой"

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает, что к вопросу о возможном смягчении денежно-кредитной политики нужно подходить очень аккуратно.

На встрече с главой государства руководитель ВТБ Андрей Костин выразил надежду, что повышение ключевой ставки ЦБ РФ и ограничение кредитования будет временными мерами и что впоследствии Банк России сделает денежно-кредитную политику "менее жесткой, а, может быть, лучше даже - более мягкой".

"Нужно здесь тоже быть очень аккуратными с мягкостью", - заметил в ответ Путин.

"Мы понимаем", - сказал Костин.

27 октября совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку сразу на 200 базисных пунктов, до 15% годовых, указав на значительное усиление текущего инфляционного давления.