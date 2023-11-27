Республика Дагестан стала регионом с самой высокой долей риска по ОСАГО

По данным РСА, второе место заняла Чеченская Республика, а на третьем месте находится Республика Тыва

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Первое место по показателю доли договоров ОСАГО, переданных в перестраховочный пул за период с 1 октября 2022 года по 30 сентября 2023 года, заняла Республика Дагестан, на втором месте Чеченская Республика, а на третьем - Республика Тыва. Об этом сообщается в пресс-релизе Российского союза автостраховщиков (РСА).

"Первое место по показателю доли договоров ОСАГО, переданных в перестраховочный пул за период с 1 октября 2022 года по 30 сентября 2023 года, заняла Республика Дагестан: в пул было передано более чем две трети, или 79,5% заключенных договоров ОСАГО. На втором месте по этому показателю оказалась Чеченская Республика: в перестрахование было передано 76,3% заключенных договоров ОСАГО. На третьем месте по доле переданных в перестраховочный пул договоров ОСАГО находится Республика Тыва - в пул было передано 50,7% договоров ОСАГО, заключенных в регионе", - указано в сообщении.

По данным РСА, четвертое место по показателю доли договоров ОСАГО, переданных в перестраховочный пул с 1 октября 2022 года по 30 сентября 2023 года, занимает Приморский край (49,7%), пятое - Кабардино-Балкарская Республика (44,3%), шестое - Республика Северная Осетия - Алания (41,9%), седьмое - Республика Ингушетия (38,9%), восьмое - Карачаево-Черкесская Республика (37%), девятое - Республика Бурятия (35,6%), десятое - Республика Калмыкия (26,5%).

РСА отмечает, что средняя доля договоров ОСАГО, передаваемых в перестраховочный пул, в целом по РФ составляет 10,4%. При этом одни из самых низких показателей доли отмечаются в Москве и Санкт-Петербурге: в Москве в пул было передано 4,9% договоров, в Санкт-Петербурге - 4,4%.

"Стоит отметить, что с небольшими корректировками первую десятку рэнкинга регионов по доле высокоубыточных, передаваемых в перестраховочный пул договоров, традиционно занимают одни и те же субъекты РФ. Показатели количества передаваемых в перестраховочный пул договоров в данных регионах существенно превышают средний показатель по стране - 10,4%. Это говорит о высоких рисках мошенничества по ОСАГО, а зачастую свидетельствует также о высокой частоте аварий в них. Эффективно решать такие проблемы удается при помощи рабочих групп из представителей страховых компаний и региональных властей", - процитировала пресс-служба слова президента РСА Евгения Уфимцева.