В Саратовской области освоили производство запчастей для Renault, Nissan и Mitsubishi

АО "Резинотехника" также открыло опытное производство 15 изделий для конвейерных предприятий автопрома

САРАТОВ, 27 ноября. /ТАСС/. Производство запчастей для автомобилей зарубежных марок Renault, Nissan и Mitsubishi освоили в Саратовской области. Об этом сообщили в министерстве промышленности и энергетики региона.

На рынок производителей автозапчастей для иномарок вышло предприятие "Резинотехника" в городе Балакове. "В этом году освоили выпуск сальников двигателей, раздаточных коробок и приводов для автомобилей марок Renault, Nissan, Mitsubishi", - сообщили в ведомстве.

Кроме того, после введения санкций в течение года АО "Резинотехника" открыло опытное производство 15 изделий для конвейерных предприятий автопрома - заводов "Камаз", "Урал", ЯЗДА, "Автодизель" (ЯМЗ) и других производителей. Это сальники двигателей внутреннего сгорания, узлов трансмиссии - редукторов, раздаточных коробок, ступичных узлов и топливной аппаратуры. В серийное производство для конвейеров запущено шести изделий. Также возобновлен выпуск четырех изделий для "Автоваза" на замену импортных.

"Резинотехника" поставляет около 300 наименований продукции для ведущих автопроизводителей России, моторных заводов Ярославля, Тутаева и Заволжья и других потребителей.