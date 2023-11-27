Лавров: РФ ждет, что лидеры БРИКС в 2024 году изучат идеи по единым платежным системам

Глава МИД РФ напомнил, что особое внимание теме разработки механизмов, в которых национальные валюты будут играть решающую роль, уделял президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Москва рассчитывает, что в 2024 году лидерам стран - членов БРИКС будут представлены рекомендации об альтернативных платежных системах. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на форуме "Примаковские чтения".

"По итогам дискуссий в декларации, которую [на саммите БРИКС] в Йоханнесбурге лидеры БРИКС приняли, записано поручение главам Минфинов и главам Центральных банков подготовить рекомендации об альтернативных платежных платформах. Эти рекомендации, мы рассчитываем, будут представлены в следующем году, и Россия как председатель БРИКС, разумеется, организует их тщательное рассмотрение с прицелом на принятие каких-то решений", - отметил глава МИД РФ.

Лавров напомнил, что особое внимание теме разработки механизмов, в которых национальные валюты будут играть решающую роль, уделял президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. "Он предложил сделать это в рамках Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК) и в рамках БРИКС", - отметил министр.

"Национальные валюты уже активнейшим образом замещают доллар в наших расчетах с КНР. По-моему, там 90% уже в рублях и юанях обслуживаются, а с Индией либо близко к половине, либо уже больше. И такие же цифры у остальных участников этих объединений", - резюмировал Лавров.

IX Международный научно-экспертный форум "Примаковские чтения" проходит 27-28 ноября в Москве на тему "Горизонты постглобализации". ТАСС - генеральный информационный партнер конференции.