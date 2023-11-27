Глава ВТБ прогнозирует снижение темпов роста банковского сектора в 2024 году

По словам главы ВТБ, в 2023 году банк получит рекордную прибыль - в районе 420 млрд рублей

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Глава ВТБ Андрей Костин прогнозирует снижение доходов банка и банковского сектора в целом в 2024 году.

"Надо сказать, что в следующем году все-таки мы ожидаем снижение роста банковского сектора и наших доходов, потому что Центральный банк принял антиинфляционные меры: повышение ставки, ограничение кредитования, в том числе потребительского", - сказал Костин на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Вместе с тем, по словам Костина, в 2023 году ВТБ получит рекордную прибыль - в районе 420 млрд рублей.

"Важно, что мы сумели быстро перестроиться. Потеряв западные рынки, мы сфокусировались, конечно, прежде всего на России, но не только - и на дружественных рынках, - отметил Костин. - Допустим, наш банк в Шанхае, который является единственным российским банком в Китае, за год удвоит оборот своей деятельности, что, конечно, отражает позитивное развитие российско-китайских торгово-экономических отношений".

Ранее первый заместитель президента - председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов дал прогноз, что чистая прибыль группы ВТБ по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по итогам 2023 года может превысить отметку в 430 млрд рублей. В 2024 году, по оценкам топ-менеджера, чистая прибыль группы ВТБ не превысит отметку в 400 млрд рублей, но будет больше 300 млрд рублей.

В 2022 году группа ВТБ получила рекордный убыток по МСФО в размере 612,6 млрд рублей.