Костин сообщил о создании дорожной карты по устранению недостатков в судостроении по ГОЗ

Глава ВТБ отметил удовлетворительную работу Объединенной судостроительной корпорации по гособоронзаказу

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Разработана дорожная карта по устранению недостатков в работе по гособоронзаказу (ГОЗ) в судостроении. Об этом сообщил глава ВТБ Андрей Костин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"В целом, мне кажется, можно признать работу в [Объединенной судостроительной] корпорации по гособоронзаказу удовлетворительной. Есть, конечно, недостатки - и в работе корпорации, и в работе смежников, и в механизме взаимоотношений с Минобороны. Но мы совместно с Минобороны и при активной помощи и поддержке министерства промышленности ведем работу, создали дорожную карту. Поэтому я думаю, что справимся с этой задачей", - сказал Костин.

По словам главы ВТБ, он посетил крупнейшие предприятия отрасли, в число которых вошли "Севмаш", "Звездочка" (Архангельская область), Балтийский завод, Пролетарский завод, "Адмиралтейские верфи" (Санкт-Петербург), "Красное Сормово" (Нижний Новгород). "Главной целью поездки было осуществление контроля за выполнением гособоронзаказа, за качеством его выполнения, за сроками его выполнения", - подчеркнул Костин.