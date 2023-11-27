ЦБ с января возобновит валютные операции, связанные с использованием средств ФНБ

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Банк России с января 2024 года возобновляет проведение операций на внутреннем валютном рынке, связанных с пополнением и использованием средств ФНБ, следует из сообщения на сайте ЦБ РФ.

"Банк России с января 2024 года возобновляет проведение операций на внутреннем валютном рынке, связанных с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния (далее - ФНБ), в том числе с учетом всех операций, осуществленных со средствами ФНБ в 2023 году", - сообщил регулятор.