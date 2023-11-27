Путин похвалил Костина за глубокое погружение в тему судостроения

Как отметил глава ВТБ, были сформированы новые органы управления ОСК, идет процесс формирования нормативной базы для работы компании

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой ВТБ Андреем Костиным похвалил его за глубокую погружение в новую для банкира тему - судостроение. С момента передачи в управление банку 100% акций Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) прошло чуть более четырех месяцев.

"Начнем с судостроения. Как осваиваете?" - поинтересовался Путин. Костин коротко проинформировал президента о том, что были сформированы новые органы управления ОСК, идет процесс формирования нормативной базы для работы компании. Глава ВТБ сообщил и о том, что сам объехал все крупнейшие предприятия отрасли.

"Отлично. Вижу, что вы погрузились туда, знаю о ваших перемещениях по заводам, это очень хорошо", - похвалил президент.

Он поинтересовался и тем, как сама команда ВТБ реагирует на появление такого колоссального актива. Костин заверил, что позитивно. Путин подробно расспросил своего собеседника о проблемах судостроительной отрасли, связанных с технологиями. "Вы в коллективах уже побывали, поработали, с людьми пообщались, познакомились. Вижу, что мы в очень многих отраслях приобретаем новые компетенции - а как в судостроении?" - спросил глава государства. Костин сообщил, что хотя по уровню оснащенности предприятия ОСК различаются - где-то еще старые технологии и оборудование, где-то прошла модернизация - но процесс обновления везде идет, а люди знают, что без работы не останутся, так как верфи загружены заказами на несколько лет вперед. "Это побуждает их новые технологии искать", - подытожил Путин.

Объединенная судостроительная корпорация - ведущая и крупнейшая судостроительная компания России. Создана в 2007 году, на 100% принадлежит государству. В холдинг входят около 40 предприятий и организаций отрасли. О решении передать ВТБ госпакет акций ОСК Путин объявил 10 августа на встрече с Костиным, ранее с таким предложением выступило правительство.