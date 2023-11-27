Лавров: Индия и КНР начинают идти к снижению зависимости от текущей системы экономики

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Индия и Китай приняли сигнал о необходимости сокращать зависимость от текущей экономической системы, в мире наметился постепенный отход от доллара. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на форуме "Примаковские чтения".

По словам Лаврова, Китай и Индия понимают, что им нужно отстаивать свою самостоятельность, в этом "нет никаких сомнений".

"Мы эту тему обсуждаем и в рамках БРИКС, и в рамках Шанхайской организации сотрудничества, активно внедряются альтернативные платежные платформы, переход на национальные валюты очень быстро развивается, - сказал глава МИД РФ. - И Индия, и Китайская Народная Республика заботятся о своих интересах, они, как я понимаю, видят, что просто так взять и уйти из этой системы, начать выстраивать новые структуры будет плохо для их экономики. Но постепенный отход от зависимости от доллара, платежных систем, цепочек поставок, которые выстраивает Запад, наметился. <...> И Индией, и Китайской Народной Республикой сигнал принят, двигаться к сокращению зависимости от произвола тех, кто создал эту модель глобализации и по-прежнему играет в ней главную роль, они начинают".