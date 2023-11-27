В Кремле "отметают" возможность обратной долларизации внешней торговли России

По словам спецпредставителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова, Россия предпочитает торговать в национальных валютах с Индией, Ираном, Китаем, арабскими странами

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Россия предпочитает торговать в национальных валютах с Индией, Ираном, Китаем, арабскими странами и не допускает возможность новой долларизации своей внешней торговли. Об этом заявил на "Примаковских чтениях" спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

"С Индией, несмотря на все проблемы с рупиями, мы все равно предпочитаем торговать в рупиях и рублях, а не в долларах. Это уже говорит о том, что мы отметаем долларизацию нашей двусторонней торговли", - сказал Иванов.

То же самое, по его словам, касается Ирана, Китая. "И, надеюсь, наши арабские партнеры из стран Персидского залива тоже. У них твердая валюта, нормальная валюта, мы можем торговать за рубли, за валюты стран Персидского залива", - отметил спецпредставитель президента РФ.

"Тенденция уже очевидна. Вопрос только в том, как быстро это будет продолжать развиваться, а не в том, что это остановится - я в это не верю - и что мы будем все больше и больше торговать в долларах", - резюмировал Иванов. Он отметил, что одной из конечных точек транспортного коридора Север - Юг станет Мумбаи, что позволит еще больше увеличить объем недолларовой торговли.