Работникам бывшего завода Volkswagen в Калуге выплатят три оклада при увольнении

Приказ о простое на рабочем месте будет подписан с 1 декабря 2023 года по 29 февраля 2024 года

КАЛУГА, 27 ноября. /ТАСС/. Выплату трех окладов, списание долгов по субсидиям на недвижимость, автомобили и отпуск получат сотрудники бывшего завода Volkswagen в Калуге в случае подписания заявления на увольнение в ноябре 2023 года, сообщил профсоюз "АСМ".

"Увольнение по собственному желанию: при условии подачи заявления с 27-30.11.2023 года выплата трех окладов, списание долгов по субсидиям на недвижимость, автомобили и отпуск. После подачи заявления присутствовать на рабочем месте во время простоя не нужно. <…> Выплата премии за стаж работы 5/10/15 лет, если дата стажа - до 31.08.2024 года", - говорится в сообщении.

В понедельник состоялось информационное собрание, на котором, помимо объявления об условиях выплат после увольнения в ноябре, было решено, что приказ о простое на рабочем месте будет подписан с 1 декабря 2023 года по 29 февраля 2024 года. Отмечается, что у заводчан с 2024 года будет новый график работы.

В ноябре 2023 года губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что для завода определен вектор развития, есть несколько технологических партнеров, с которыми ведут переговоры о запуске производства. Ожидается, что первые автокомплекты для сборки прибудут на завод в конце года, начнется сборка авто.