Индийская авиакомпания IndiGo запустила чат-бот с искусственным интеллектом на 10 языках

Он может в том числе отвечать на вопросы пассажиров о бронировании авиабилетов, получении купонов на скидку, онлайн-регистрации и другие

НЬЮ-ДЕЛИ, 27 ноября. /ТАСС/. Индийский бюджетный авиаперевозчик IndiGo запустил чат-бот с искусственным интеллектом (ИИ) 6Eskai на 10 языках для бронирования авиабилетов.

"Благодаря использованию 6Eskai, IndiGo становится одной из первых авиакомпаний в Южной Азии, которая использует передовые технологии ИИ для улучшения обслуживания клиентов и повышения оперативной эффективности своей работы", - говорится в пресс-релизе компании.

Чат-бот использует революционную технологию GPT4, разработанную цифровым подразделением IndiGo и Microsoft. Его применение позволило на 75% сократить нагрузку по обслуживанию клиентов. Чат-бот обладает 1,7 трлн параметров, что позволяет ему выполнять широкий спектр задач, в том числе отвечать на вопросы пассажиров о бронировании авиабилетов, получении купонов на скидку, онлайн-регистрации и другие. 6Eskai умеет разговаривать на 10 языках, преобразовывать устные инструкции в печатный текст, живо реагировать на эмоции клиентов и использовать юмор при взаимодействии с ними.

"Этот инновационный инструмент обеспечит бесперебойную поддержку пассажирам IndiGo и предоставит им персональную помощь при полетах", - заявила журналистам старший вице-президент компании Сумми Шарма.

IndiGo - индийский частный бюджетный лоукостер, выполняющий авиарейсы на внутренних авиалиниях и полеты в шесть зарубежных стран. Доля авиакомпании на индийском рынке авиаперевозок достигает 41,2% . Ее авиапарк составляет свыше 240 авиалайнеров, в основном А320.